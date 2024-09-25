Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Valilik Kampüsü’nde gerçekleşen karşılama töreni ile birlikte görevine başladı. Vali Doğan, “Makamda oturmayı seven bir yapım yok. Dışarıda genelde arazide olurum. Sakarya’nın sanayisi, tarımı, turizmi ve ticareti Türkiye için çok önemli ve kritik bir noktadadır. Biz de bu çerçevede gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişliğinden Sakarya Valiliğine atanan Rahmi Doğan, valilik önünde gerçekleşen karşılama töreninin ardından görevine başladı. Vali Doğan, “Bugün Sakarya Valiliği görevine başlamış bulunuyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya şükranlarımı sunuyorum. Sakarya’nın potansiyelini bilen birisiyim. Gerek İstanbul bağlantısı gerekse Ankara otobana bağlantısı. Yine kavşak olarak da Akdeniz bağlantısını da bilen, birisi olarak şunu ifade etmek istiyorum ki; Sakarya’nın sanayisi, tarımı, turizmi, ticareti Türkiye için çok önemli ve kritik bir noktadadır. Biz de bu çerçevede gerekli çalışmaları yapacağız. Gayretle çalışacağız. Halkın içerisinde olacağız. Bu süreç içerisinde milletvekillerimizle, büyükşehir belediye başkanımıza, belediye başkanlarımızla, siyasi parti temsilcilerimizle, STK’larla, sanayi odalarıyla, ticaret odalarıyla, muhtarlarımızla ve en önemlisi de halkımızla iç içe olacağız” dedi.

“Makamda oturmayı seven bir yapım yok, genelde arazide olurum”

Doğan, “Makamda oturmayı seven bir yapım yok. Dışarıda genelde arazide olurum. OSB’leri, sanayi kuruluşlarını dolaşırım. Elbette zaman zaman makamda da toplantılar, değerlendirmeler yapılacaktır. Ama ben alan adamıyımdır, alanda çalışır ve koştururum. Buradan benden önceki Valimiz Yaşar Karadeniz ağabeyime şükranlarımı sunuyorum. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Değerli Sakaryalı hemşehrilerime de buradan saygı, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bugün bismillah dedik, başladık inşallah. Bundan sonra halkımızla da zaman zaman bir araya gelerek onlarla da tanışacağız” diye konuştu.