UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın Hollanda’nın Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena’da TSİ 22.00’de Ajax ile mücadele edecek. Müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılar, daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hollanda’ya hareket etti.

Beşiktaş’ın, Ajax maçı kamp kadrosu da belli oldu.

Kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Immobile, Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Can Keleş, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu."