Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kent genelinde yürütülen sosyal hizmet çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında; çocuk, kadın, yaşlı ve engelli bireylere yönelik sunulan hizmetler, sosyal destek programları ile yürütülen projeler ele alındı. İl Müdürü ve yetkililerle yapılan görüşmelerde, mevcut çalışmaların etkisi ve ihtiyaç duyulan alanlar detaylı şekilde değerlendirildi. Vali Sözer, toplumun her kesimine ulaşan sosyal hizmetlerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu hizmetlerin vatandaş odaklı, erişilebilir ve etkin bir şekilde sürdürülmesinin gerekliliğine dikkat çekti.