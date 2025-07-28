Bursa'nın ciğerlerini kundakladığı iddia edilen şüphelinin FETÖ terör örgütüne üye olmak sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edildiği ortaya çıktı. Polisin operasyonuyla yakalanan ve aracında benzin bidonları ele geçirilen şahsın psikiyatri hastası da olduğu belirlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayı geniş çaplı araştırıyor. Şahsın bağlantıları tespit edilmeye çalışılıyor.

Konuyla ilgili Bursa Valiliği bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”