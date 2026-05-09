Forum İstanbul, Anneler Günü'nü birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşamak isteyen tüm anneleri ve çocuklarını özel bir sanat etkinliğine davet ediyor.

İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük alışveriş ve yaşam merkezlerinden olan Forum İstanbul, Anneler Günü'nde anne ve çocukları özel bir sanat etkinliğinde buluşturuyor. 10 Mayıs'ta gerçekleşecek tuval boyama atölyesinde katılımcılar birlikte keyifli anlar yaşarken, ortaya anlamlı bir sanat çalışması çıkaracak.

Anneler ve çocuklar aynı tuvalde buluşacak

Van Gogh ve Dali'den ilham alınarak hazırlanan çiçek temalı uygulamalarda anneler ve çocuklar aynı tuvalde buluşacak, özel bir hatıra eseri ortaya çıkaracak etkinlik, 15.00, 16.00 ve 17.00 saatlerinde üç ayrı seans halinde gerçekleşecek. Her seans 15 kişi ile sınırlı olacak.