Fiba Commercial Properties'in yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, 9 - 10 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Anneler Günü Alışveriş Şenliği ile birlikte çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da spor şenliği ve bando gösterisi gerçekleştirilecek.

Annelere özel sanat molası

9 Mayıs Cumartesi günü, yetişkinlere yönelik Seramik Tabak Boyama Atölyesi düzenlenecek. Saat 16.00-19.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlik, dört seanstan oluşacak ve toplam 60 kişilik kontenjanla sınırlı olacak. Aynı gün Bubble House çocuk eğlencesi de minik ziyaretçilere keyifli anlar sunacak.

10 Mayıs Pazar günü ise yine yetişkinler için Seramik Nar Boyama Atölyesi yapılacak. Etkinlik, 16.00-19.00 saatleri arasında dört seans hâlinde gerçekleştirilecek ve toplam 60 kişi kapasiteli olacak. Aynı gün saat 16.00 ve 18.00'de iki seans hâlinde canlı müzik performansı sergilenecek.

Bayram coşkusu sporla buluşuyor

Atlas Spor Kulübü iş birliğiyle hazırlanan spor şenliği, 19 Mayıs'ta saat 15.00-17.00 arasında yapılacak. Basketbol, voleybol, masa tenisi ve ip atlama etkinliklerinin yer alacağı şenlikte hareket dolu bir gün katılımcıları bekliyor.

Bando gösterisi ise aynı gün saat 14.00 ve 15.00'te olmak üzere iki seans hâlinde gerçekleştirilecek.

Katılım tüm etkinliklerde ücretsizdir. Yetişkinlere yönelik atölyeler ise kontenjanla sınırlıdır.

Kaynak: İHA