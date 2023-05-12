Dün yaptığı basın açıklamasıyla hakkında çıkan iddialar nedeniyle basın açıklaması düzenleyen Muharrem İnce‘nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin yankıları sürüyor.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Dilek Çınar, “Kasetlerle yönetilen siyasete yuh!” diyerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU KASETLE GELDİ”

Dilek Çınar, “Muharrem İnce’nin kasetlerle adaylıktan çekilmeye zorlanmasını öncelikle üzüntüyle karşılıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu kasetle CHP Genel Başkanı yapıldı, kasetle Cumhurbaşkanı yapılmak isteniyor. 2010’dan beri Türkiye kasetlerle yönlendiriliyor. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı kasetle indirildi. Kılıçdaroğlu kasetle genel başkanlığa atandı. Hani var mı Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde böyle bir şey? Genel başkanı kim seçer? Kasetler mi seçer? Genel başkanı CHP tüzüğüne göre kurultay seçmesi lazım. Evet kurultay murultay hepsi kenara atılmış durumda. Kasetle genel başkan getiriliyor. Kasetle daha önceki genel başkan indiriliyor” diye konuştu

MHP’YE DE OPERASYON YAPILDIĞINI HATIRLATTI

Milliyetçi Hareket Partisi’nin listeleri de kasetlerle belirlendiğini söyleyen Çınar, “Bu sistemin çürümüşlüğünün en bariz göstergesidir. Sistemin ne kadar kirlendiğini bir kez daha görüyoruz. Sistem ekonomisiyle iflas etmiştir. Kasetlerle yönetilen bir hâkim sınıf siyaseti var. Siyaseti iflas etmiştir. Kültürüyle ahlakıyla iflas etmiştir” dedi.

SÖZCÜ GAZETESİ’NE: “FETÖ’NÜN SÖZCÜLERİ”

Sözcü Gazetesi’nin manşetini eleştiren Çınar, “Bugün “Muharrem İnce demokrasi tarihine geçti” diye manşet atmış. Üstelik FETÖ’nün iftira, şantaj ve kumpası olduğunu da kabul ediyorlar. FETÖ’nün sözcüleri! Bu demokrasi mi? Kılıçdaroğlu demokrasiyle mi genel başkan oldu? Ondan önceki Sayın Genel Başkan demokrasiyle mi CHP Genel Başkanlığı’ndan indirildi? Milliyetçi Hareket Partisi’nin listeleri, demokrasiyle mi belirlendi? Muharrem İnce demokrasiyle mi Cumhurbaşkanlığı Adaylığından çekilmeye zorlandı? Demokrasi bu mu? Özgürlük bu mu? Amerikan emperyalizmi, FETÖ şantaj, tehdit, darbeler, baskıyla Türkiye siyasetine yön vermeye çalışıyor! Bu demokrasi dedikleri sistem ortaçağ anlayışlıdır! Buna sessiz kalamayız, buna boyun eğmeyiz. Kasetlerle yönetilen siyasete yuh diyoruz! Kasetlere boyun eğenlere yuh diyoruz! Kişileri yargılayarak sonuca ulaşmak mümkün değil. O kişilerin kabahati değil, bu sistemin bozukluğu, kirli olan sistemin kendisi kasetlerle yönetilmek bir suçtur” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Çınar, ” Sayın Tayyip Erdoğan “kasetle adaylardan birinin saf dışı bırakıldığını” söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı siz Türkiye siyasetinin kasetle yönetilmesini nasıl kabul edersiniz? Hükümetin görevi tenkit etmek değil bu kumpasların, tehditlerin, şantajların sorumlularını bulup yargıya teslim etmektir. Siz de o yürek yok onu anladık ama biz devrimcilerde var.

Kasetlerle yönetilen siyaseti mahkûm ediyoruz. Temiz, başı dik bir siyaset istiyoruz. Erdemli bir siyaset istiyoruz. Biz devrimciyiz! Ne kadar kaset varsa getirin bir tane Vatan Partiliyi teslim alamazsınız! Boyun eğdiremezsiniz! Boyun eğenleri de eleştiriyoruz. Çıkış yolu teslim olmamakta. Amerika Birleşik Devletleri’ne, FETÖ’ye teslim olmayarak onların planlarını bozarız. Teslim olmakta boğulmakta çıkış yolu yok!” diye belirtti.

MEMLEKET PARTİLİLERİ VATAN PARTİSİ’NE DAVET ETTİ

Çınar, “Memleket Partisi’nin bütün değerli üyelerini, yöneticilerini teslim olmayan, boyun eğmeyen sınavlardan geçmiş, yedi ateşten geçmiş hiçbir zaman teslim alınamamış olan Vatan Partisi’ne davet ediyorum. Vatan Partisi’ne kaset falan işlemez. Tehditler işlemez. Suikastler işlemez. Hapiste yatmalar işlemez. Vatan Partisi, Amerikan emperyalizminin Türkiye’deki bir numaralı hedefidir. FETÖ’nün bir numaralı hedefidir. Ama Vatan Partisi’yle baş edemiyorlar, edemezler. Çünkü biz boyun eğmeyiz. Türkiye’ye temiz siyaseti, başı dik siyaseti getirecek olan Vatan Partisi’dir” ifadelerini kullandı