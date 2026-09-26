İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda (İTSO) 3 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri öncesinde listeler ve projeler açıklanmaya devam ediyor. İTSO'nun mevcut yapısında 18 meslek komitesi seçim yarışı gerçekleşecek.

Seçimlerde Hizmet Meslek Komitesi için bağımsız olarak yarışacak Yeşil Liste, aday kadrosunun yanı sıra İTSO mobil uygulaması, teknopark ve İnegöl'ün turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik projelerini kamuoyuyla paylaştı.



İTSO ÜYELERİ ARASINDA TİCARİ BAĞ GÜÇLENECEK

Yeşil Liste'nin açıkladığı projeler arasında dikkat çeken başlıklardan biri İTSO Mobil Uygulaması oldu.

Projenin temel hedefinin İTSO üyeleri arasındaki ticari iletişimi güçlendirmek olduğu belirtildi. Bu uygulama sayesinde İTSO üyeleri sektörel olarak listenecek. Ürünlerini ve hizmetlerini sergileyebilecek. Teklif alınıp teklif verilebilecek. Planlanan uygulama ile oda üyelerinin kendi ürün ve hizmetlerini diğer üyelere tanıtabilmesi ve yeni ticari bağlantılar kurabilmesi hedefleniyor.

Yeşil Liste, mobil uygulama sayesinde İTSO üyeleri arasında yeni bir dijital ticaret ağı oluşturmayı amaçlıyor.



TEKNOPARK İÇİN GİRİŞİM

Yeşil Liste'nin ikinci önemli proje başlığı ise Teknopark oldu.

İnegöl'de yazılım ve teknoloji sektörünün gelişimine dikkat çeken ekip, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinde bir araya gelebileceği bir teknopark bölgesinin kurulması amacıyla İTSO aracılığıyla girişimlerde bulunmayı planlıyor.

Projenin hayata geçirilmesi halinde özellikle teknoloji, yazılım, Ar-Ge ve yenilikçi girişimlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Sanayi Bakanlığı’nın Tekno Parklar kurulmasına öncülük ettiği bildirilirken teknopark kurulması için yeterli şartların İnegöl’de olduğu belirtildi.



TURİZM ŞEHRİ İNEGÖL HEDEFİ

Yeşil Liste'nin açıkladığı bir diğer proje ise İnegöl'ün tarihi değerlerinin turizme kazandırılmasına yönelik oldu.

Proje kapsamında özellikle Kulacahisar Kalesi odağa alınıyor. Kale ve çevresinde tarihi dokuyu destekleyecek obalar ile yöresel yemeklerin yer alacağı bir turizm alanının oluşturulması için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanması hedefleniyor.

Yeşil Liste, bu çalışmayla İnegöl'ün sanayi kimliğinin yanında tarihi ve kültürel turizm açısından da daha fazla ziyaretçi çekmesini amaçlıyor. Bu sayede İnegöl’ün gastronomisi kırsal ve doğa turizminin yanında oylat kaplıcalarının daha öne çıkacağı İnsanların İnegöl’e turizm amacıyla gelmesiyle mobilya perekende sektörüne de pozitif etki oluşturacak.



YEŞİL LİSTEDE KİMLER VAR?

Hizmet Meslek Komitesi seçimlerine katılacak Yeşil Liste'de açıklanan isimler ve temsil ettikleri firmalar şöyle:

Umut Ortakçı

Ortakçı İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi ve Turizm - Otelcilik A.Ş.

Adem Demir

İnegöl Basın Yayın Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbrahim Sevinç

İbrahim Sevinç Tur Turizm Taşımacılık Tarım Ürünleri İnşaat Mobilya Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ceyda Kocaman

Duru Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İthalat İhracat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mustafa Özdilek

Mustafa Özdilek Rüya Organizasyon

Hayrettin Bodur

Seyahat Rehberi Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnegöl Şubesi

Erhan Akgün

Erhan Akgün Tanıtım Organizasyon

Ömer Girgin

Ömer Girgin Girgin Bilgisayar

Mehmet Ateş

Has İnegöl Tur Turizm Otomotiv Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Melike Ayçin Aslan

Aslanlar Matbaa Etiket Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mahmut Sami Yavuz

Zıpırland Çocuk Eğlence Yerleri Ltd. Şti.

Galip Esen

SG Kuaförlük Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mesut Metinkaya

İnegöl Efsane Turizm Taşımacılık Otomotiv ve Ticaret Ltd. Şti.

İsmail Otacı

Otacı Yönetim Denetim Danışmanlık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

“4 YILDA BİR ORTAYA ÇIKMAYACAĞIZ”

Yeşil Liste adına açıklama yapan Hizmet Komitesi Yeşil Liste Meclis Üyesi Adayı ve TÜRSAB Güney Marmara Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sevinç, Hizmet Grubu'nun farklı sektörlerden firmaları aynı çatı altında buluşturduğunu belirterek seçim çalışmalarının yalnızca sandık gününe yönelik olmadığını söyledi.

Sevinç, üyelerle sürekli iletişim kurmayı hedeflediklerini belirterek her ay gerçekleştirilecek toplantıların raporlarının üyelerle paylaşılacağını, sektörlerin sorun ve taleplerinin takip edileceğini ifade etti.

Seçim sürecine ilişkin Sevinç, “4 yılda bir ortaya çıkmak değil, her zaman hesap verebilen, üyeleri için hesap sorabilecek isimler olarak Yeşil Bağımsız Liste üyelerimizin desteklerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.