

Olay Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinin önünde meydana geldi. Üzeyir B., Abdülkadir B., Ahmet B. Ve Serkan T. Patentli ürünün modelini çaldığını iddia ettikleri Resul A.'nın mobilya imalathanesine gittiler. Şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklar saldırdılar. Kavgayı ayırmaya çalışan işyeri çalışanı Eyüp G.(36) de darp edilerek bacağı kırıldı. Olay yerine çok polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgayı ayırdı. Yaralı Eyüp G. olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi ise hafif şekilde yaralandılar.

Tedavileri tamamlanan 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. Abdülkadir B. Mahkemece tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ