Sürücüye 8 bin 75 TL para cezası uygulandı ve ehliyeti 6 ay süreyle iptal edildi.

Kaza, Alikahya Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. R.N. yönetimindeki 41 AGG 062 plakalı Honda marka otomobil, virajı alamayarak önce kaldırıma çarptı, ardından yol kenarındaki ağaçlık alana daldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün davranışlarından şüphelenerek alkol testi yaptı. Yapılan test sonucunda sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. R.N.’ye 8 bin 75 TL para cezası kesildi ve ehliyeti 6 ay süreyle alındı. Olay yerindeki işlemlerin ardından sürücü polis merkezine götürüldü.

Hasar gören araç ise caddeden kaldırıldı.