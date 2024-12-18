2023 yılının Ocak ayından bu yana TSK, bölgede 2 bin 774 teröristi etkisiz hale getirdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtlarıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine ciddi darbeler vuran TSK, son iki yılda düzenlediği operasyonlarla birçok teröristi etkisiz hale getirdi. Suriye’deki operasyonlarıyla başarılı sonuçlar elde eden TSK, Milli Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre 2023'te bin 502, yılbaşından itibaren ise bin 272 teröristi etkisiz hale getirdi.

2023 Ocak ayından bu yana Suriye’de toplam 2 bin 774 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan TSK, bölgede terör tehditleri bertaraf etmek ve bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlarına kesintisiz olarak devam ediyor. Bu çerçevede operasyonlarına kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, 2023 Ocak ayından bu yana Suriye’de toplamda 2 bin 774 teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyonlar terör örgütünün hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdı

Uzmanlar, bu sayıların Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlı tutumunun bir göstergesi olduğuna işaret ederken, operasyonların terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırladığını ifade ediyor.