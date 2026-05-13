Yurt dışına çıkacak vatandaşlar için vize almak tek başına yeterli olmuyor. Uzmanlar, pasaport süresi, seyahat sağlık sigortası, dönüş bileti ve konaklama belgelerinin sınır kapılarında tekrar incelendiğini belirtiyor. Sezai Şengül, Schengen ve ABD seyahatlerinde yolculara seyahat amacı, maddi durum ve konaklama planlarıyla ilgili sorular yöneltilebildiğini, eksik ya da çelişkili bilgiler nedeniyle girişin reddedilebileceğini söyledi.

6 AY GEÇERLİLİK ŞART

GZT'de yer alan habere göre; Yurtdışına çıkacak vatandaşların en çok ihmal ettiği konuların başında seyahat sağlık sigortası geliyor. Schengen başvurularında sigortanın tarih aralığının doğru düzenlenmesi gerektiği, pasaport süresinin ise en az 6 ay geçerlilik şartını karşılaması önem taşıyor.

SON KARAR SINIR POLİSİNDE

Ülkeye girişte son kararın sınır polisi tarafından verildiği ve otel rezervasyonu, dönüş bileti, nakit para gibi belgelerin yeniden kontrol edilebildiği uyarısı yapılıyor.

EN SIK YAPILAN HATALARA DİKKAT

Hevacir Turizm Seyahat Planlama Müdürü Sezai Şengül, yurtdışı seyahatlerinde vatandaşların en sık yaptığı hatalara dikkat çekti. Şengül, sağlık sigortasından pasaport süresine, Schengen kullanımından çocuk vizelerine kadar birçok konuda kritik uyarılarda bulundu. Yurtdışına çıkacak vatandaşların en çok göz ardı ettiği konuların başında seyahat sağlık sigortası geliyor. Şengül, birçok kişinin sigortayı yalnızca vize başvurusu için gerekli bir evrak olarak gördüğünü ancak Avrupa ülkelerinin bu konuya büyük önem verdiğini belirtti.

Özellikle Schengen başvurularında sağlık sigortasının tarih aralığının doğru düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Şengül, uzun süreli vize alan kişilerin sonraki seyahatlerinde yeniden sağlık sigortası yaptırmayı unuttuğunu ifade etti. Şengül’e göre sınır polisleri, ülkeye giriş sırasında sağlık sigortası, otel rezervasyonu, dönüş bileti, nakit para, kredi kartı ve seyahat amacı gibi bilgileri yeniden kontrol edebiliyor.

VİZEYİ ALMAK YETMİYOR

“Vizeyi almak her şeyin bittiği anlamına gelmiyor” diyen Şengül, ülkeye girişte son kararın sınır polisi tarafından verildiğini vurguladı. Özellikle Amerika uçuşlarında sorgulamanın Türkiye’deki havalimanında başladığını belirten Şengül, yolcunun turist olarak değil de ülkede kalma niyetiyle gittiği düşünülürse uçağa alınmama veya ülkeye girişinin reddedilme ihtimali bulunduğunu söyledi.

Schengen vizelerinde de ilk giriş yapılacak ülkeye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Şengül, örneğin Bulgaristan’dan alınan bir vizeyle ilk girişin Almanya’ya yapılmak istenmesi durumunda sınır polisinin yolcuya soru yöneltebileceğini ifade etti.Pasaport süresine de dikkat çeken Şengül, birçok ülkenin pasaportta en az 6 ay geçerlilik şartı aradığını hatırlattı. 10 yıllık pasaportun bile son 6 ayına girilmişse seyahatte sorun yaşanabileceğini söyledi.

İngiltere vizelerinde çocuklar için “accompanied” ve “unaccompanied” ayrımının önemli olduğunu belirten Şengül, “accompanied” vizede çocuğun yalnızca belirtilen yetişkinle seyahat edebileceğini, bu kişi olmadan İngiltere’ye giriş yapamayacağını kaydetti.Şengül ayrıca 7 yaşından küçük çocuklardan yurtdışı çıkış harcı alınmadığını hatırlatarak, yanlışlıkla ödeme yapan ailelerin dekontla vergi dairesine başvurarak ücret iadesi alabileceğini söyledi.