Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki çifte abluka enerjiden gübreye, gıdadan kritik hammadelere kadar geniş çaplı tedarik krizine neden oldu. Krizin etkisi günlük tüketim mallarına da yansımaya başladı.

25 MAYIS’TA MAĞAZALARDA

Japonya'nın en büyük atıştırmalık üreticisi Calbee, savaşın mürekkep tedarikini etkilemesi nedeniyle bazı ürünlerinde siyah beyaz ambalajlara geçti. Yeni ambalajlı ürünlerin 25 Mayıs'tan itibaren mağazalarda satışa çıkacak.

Calbee tasarım değişikliğinin Orta Doğu'daki devam eden gerilimler nedeniyle hammadde tedarikinde yaşanan istikrarsızlık sonucu ortaya çıktığını ve, "Bu önlem, ürün tedarikinde istikrarlı ortamın korunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor" dedi.

ÜRETİM MALİYETLERİ ARTTI

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma petrol ve doğal gaz piyasalarını sarsarken petrol türevi, plastik ve mürekkep üretiminde kullanılan nafta tedarikini de ciddi şekilde etkiledi. Çatışmaların başlamasından bu yana Asya'da nafta fiyatları iki katına çıkarken bu durum üretim maliyetlerini de artırdı.