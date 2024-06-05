İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, 11 Haziran’da Vodafone Business IoT Day’in ikincisine ev sahipliği yapacak. Nesnelerin interneti alanında perakendeden lojistiğe, üretimden otomotive kadar geniş bir skalada Türkiye’nin önde gelen isimlerini ve sektör öncülerini ağırlayacak olan etkinlikte, IoT hizmetlerinin işletmelere sunacağı verimlilik ve sürdürülebilirliğe sağladığı katkı da mercek altına alacak.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, 11 Haziran tarihinde MESS Teknoloji Merkezi, MEXT’te ‘Vodafone Business IoT Day’ etkinliğinin ikincisini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Perakendede enerjiye, üretim ve lojistikten otomotive kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların yöneticilerini ve önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan Vodafone Business IoT Day’in ikincisinde bu yıl sürdürülebilirlik bakış açısıyla makineleri birbirine ve insanlara bağlayan nesnelerin interneti teknoloji ve trendleri masaya yatırılacak.

Gün boyu sürecek paneller ve çeşitli aktivitelerle, katılımcılarına sektörden deneyim imkânı sunacak olan ve IoT çözümlerinin getirdiği verimlilikle birlikte sürdürülebilirliğe olan doğrudan faydalarının ele alınacağı etkinliğin açılış konuşmasını, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu gerçekleştirecek.

Deneyim alanlarında IoT çözümleri tecrübe edilebilecek

1 milyonu otomobillerde Acil Çağrı Sistemi (e-Call) hizmetinde kullanılan, toplamda 4 milyondan fazla M2M cihazla üretimden, lojistiğe birçok sektörde Red Enerji, araç takip, akıllı fabrika gibi çözümlerini müşterilerine sunduklarını dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, etkinlikle ilgili şunları ifade etti:

“Bu yıl da 5G sağlayıcısı olduğumuz Türkiye’nin ilk dijital üretim tesisi MEXT Teknoloji Merkezi’nde, Vodafone Business IoT Day etkinliğimizin ikincisini gerçekleştireceğimiz ve sektörlerin önemli katılımcılarını ağırlayacağımız için heyecanlıyız. IoT çözümlerinin getirdiği verimlilikle birlikte sürdürülebilirliğe olan doğrudan faydaların ele alınacağı bu etkinlikte KOBİ ve işletmelerimizi Vodafone Business’ın sunmuş olduğu IoT çözümleri ile buluşturacağız. Yanı sıra bu alanda sağlayıcısı olduğumuz ürünleri ve bu hizmetlerin faydalarını müşterilerimizin ağzından dinleyebilme imkânı yakalarken; burada oluşturacağımız deneyim alanlarında sürdürülebilirlik, akıllı tarım, görüntü işleme, bağlantılı araç gibi çeşitli çözümlerimizi de katılımcılarımıza deneyimletebilme fırsatı sunacağız.”

Etkinliğe vodafone.com.tr/vodafone-business/iot-day adresinden kayıt yapıldığı belirtildi.