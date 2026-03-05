Türkiye'yi ulusal ve uluslararası turnuvalarda temsil eden ve aktif spor kariyerini yurt dışında da sürdüren Süleyman Deniz Gürsoy, imzalanan bu iş birliğiyle birlikte sponsorluk desteğiyle kariyerini sürdürecek. Padel sporunun Türkiye'deki gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bu anlaşmanın, branşın tanınırlığını artırması ve genç sporcular için yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor.

Bu girişimi, padelin Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.