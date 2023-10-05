Soğuk havanın ve kış mevsiminin ne zaman etkili olacağı konusunda uzmanlar tarafından kar yağışının başlayacağı tarihle ilgili tahminler de gelmeye başladı. Peki, ilk kar ne zaman yağacak? İşte, uzmanların gün vererek açıkladığı o tahmin...

Bursa’da ve İnegöl’de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından, yılın ilk karının yağacağı ve sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği tarih de belli oldu.

VORTEKS ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji uzmanları, bu yıl kış ayının tüm Türkiye'de oldukça sert geçeceğini belirtiyor. Özellikle Bursa gibi illerde, geçen sene olduğu gibi bu sene de vorteks kar fırtınasının etkili olması bekleniyor.

Vorteks, etkili olduğu bölgelerde kısa süre içinde yoğun yağış ve kuvvetli fırtına oluşturan soğuk hava dalgasıdır. Vorteks, etkili olduğu bölgede kısa süre içinde bol yağış bırakarak, ani fırtınalara neden olur.

MARMARA VE KARADENİZ'DE ETKİSİ ARTACAK

Vorteks kar fırtınası, kutuplardan gelen soğuk havadan dolayı Karadeniz üzerinden nem alarak yoğun kar yağışına neden olabilir. Bu da, başta İstanbul olacak şekilde Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşamı olumsuz etkileyebilir.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Bursa’da bu yıl ilk karın Kasım ayının ikinci haftası itibariyle etkili olması bekleniyor. Bursa’nın yanı sıra; Ankara, Sakarya, Gaziantep, Eskişehir, Ordu ve Bolu gibi illerde de Kasım'ın 15'inden sonra kar yağışı bekleniyor.

Seher Yaşa