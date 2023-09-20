İnegölspor Kayserispor’da forma giyen kanat oyuncuları Nurettin Korkmaz ve Ethem Balcı’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden İnegölspor anlaşmaya vardığı 2 genç yetenekle sözleşme imzaladı.

Kayserispor’dan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz ile 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ethem Balcı tesislerde düzenlenen imza töreniyle kendilerini bordo beyazlı yapan sözleşmeyi imzaladılar.

İmza töreninde konuşan İnegölspor Genel Sekreteri ve TFF Sorumlusu Serkan Eskikalfa, “Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Kayserispor’un 2 genç oyuncusunu kiralık olarak kadromuza kattık. Kendilerine bordo beyazlı forma altında başarılı bir sezon diliyorum. Kulübümüze hayırlı olsun” dedi.

Yeni transferlerden Nurettin Korkmaz bordo beyazlı forma ile başarılı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ethem Balcı ise İnegölspor’a transfer olduğunu için mutlu olduğunu ve İnegölspor’u hedeflerine ulaştırmak için çalışacağını ifade etti.