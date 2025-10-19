Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve spam mesajları azaltmak için yeni bir uygulama başlatıyor. Şirket, kullanıcıların tanımadıkları kişilere yanıt beklemeden sınırsız mesaj göndermesini engelleyecek bir sistem üzerinde çalışıyor.

SINIRI AŞAN MESAJ GÖNDEREMEYECEK

Yeni dönemde, kullanıcılar veya işletmeler, yanıt alınmadan gönderilen mesajlarının sayısı aylık bir limite tabi olacak. Örneğin, yeni tanıştığınız bir kişiye üç mesaj gönderdiğinizde, bu üç mesaj sınırınıza eklenecek.

WhatsApp, henüz bu mesaj limitinin tam sayısını açıklamadı ancak sistemin farklı ülkelerde test edilmeye başlandığını duyurdu. Kullanıcılar belirlenen sınıra yaklaştığında, uygulama üzerinden bir uyarı penceresi alacak ve gönderilen mesaj sayısını görerek önlem alabilecek.

Şirketin TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre, bu özellik önümüzdeki haftalarda birçok ülkede test edilmeye başlanacak. WhatsApp, ortalama kullanıcıların söz konusu limite ulaşmasının pek olası olmadığını, sistemin esas olarak toplu veya spam mesaj gönderen kullanıcıları ve işletmeleri hedeflediğini vurguladı.

Bu adımla birlikte WhatsApp, son yıllarda giderek artan istenmeyen mesaj ve dolandırıcılık içeriklerine karşı koruma mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.