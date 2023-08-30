İnegöl Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Tevhiddin Ayar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yüz birinci yıl dönümü vesilesiyle önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Ayar'ın yaptığı bu açıklama, Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın eşsiz öyküsünü bir kez daha gündeme getirirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletin tüm fertlerinin birlik ve beraberlik içinde verdiği destansı mücadeleyi yücelten bir vurgu taşıyor. Ayar'ın basın açıklaması şöyle;

"Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı, “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyen Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kadını ve erkeğiyle, çocuğu ve yaşlısıyla topyekün mücadelesinin destanlaşmış öyküsüdür. Bu Destan; Dumlupınar şehitliğinde yatan 1914 doğumlu 8 yaşındaki Ömer oğlu Hüsnü’nün, 11 yaşındaki Abdullah’ın, Gördesli Makbule’nin, Nezahat Onbaşı’nın, Ilgaz dağlarında bebesiyle donarak şehit düşen Şerife Bacı’nın ve daha on binlerce vatan evladının temiz kanlarıyla yazılmıştır.

Günümüzde Atatürk’e, İsmet Paşa’ya hakaret eden, Milli Mücadele’yi ve Büyük Zafer’i unutturmaya çalışan, Mondros teslimiyetini, Sevr zilliyetini görmezden gelip Lozan’a “Hezimet” diyen aymazların, “Keşke Yunan Kazansaydı” diyen İngiliz ajanının ardılları olanların, Hatay’da Fransız işgalini öven hainlerin, “Artık tarihi gerçekleri konuşma zamanı geldi” diyerek, bilerek ya da bilmeyerek emperyalistlerin değirmenine su taşıyan işbirlikçi, iftiracı, yalancıların en azından bu Destan’ı kanlarıyla yazan kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize verecekleri bir hesabı vardır. Bu gibiler cahil cesaretleriyle hadlerini aşmamalı, milletimizin sinir uçlarıyla oynamamalıdırlar.

Bulunduğumuz coğrafyada Üniter Ulus Devlet, Laik Cumhuriyet güvencesinden yoksun Ulusların nasıl Emperyalistlere yem oldukları Irak’tan Suriye ve Libya’ya kadar birçok örnekler ortadadır. Ders alınmalıdır.

Falih Rıfkı Atay’ın dediği gibi; “Nemiz varsa; bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu Batı’nın, vicdanımız Doğu’nun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak; hepsini, her şeyi 30 Ağustos Zaferi’ne borçluyuz.”

Tarih bilimdir ve asla nankör değildir. Ulusumuzun hemen hemen tamamı elbette her şeyi Büyük Zafer’e borçlu olduğunun bilincindedir ve başta Atatürk, Kuvayı Milliye Kahramanlarımızı da aziz şehit ve gazilerimizi de Cumhuriyetimizin kurucularını ve Kemalist Devrim kadrolarını da minnetle, şükranla yad etmektedir.

Atatürkçü Düşünce derneği, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kemalizm’in gür sesini bir sis çanı gibi yurdumuzun semalarına asarak Yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ne ulaşma azim ve kararındadır.

Büyük Taarruz ’un ve 30 Ağustos Zaferimiz ’in 101. Şeref yılı kutlu olsun.

Yaşasın Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye!

Tevhiddin AYAR

ADD İnegöl Şube Başkanı"