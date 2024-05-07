Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, asayiş uygulamasında yakalanan 24 yabancı uyruklu kadında cinsel yolla bulaşan hastalık olduğu tespit edildi.

Lüleburgaz ilçesinde, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içkili ve benzer mekânlara baskın gerçekleştirdi. Umuma açık içkili yerlerde yapılan denetimlerde, yasadışı çalışan 24 yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, kadınların cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi.

Kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.