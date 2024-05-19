Görme Engelli Kur’an Kursunda eğitim gören 10 öğrenci, başarıyla tamamladıkları dönem sonunda öğrenmiş olduklarını sergileme fırsatı buldu.

Görme Engelli Kur’an Kursu dönem sonu programı, Altıeylül Belediyesi Abdülhamid Han Gelişim Merkezi çok amaçlı salonda yapıldı. Altıeylül Müftülüğü’nün desteklediği ve Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde açılan kursta eğitim-öğretim gören 10 görme engelli öğrenci, yaşadıkları mutluluğu yakınlarıyla paylaşma fırsatı buldu. Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derdiman, “Bu güzel günü bizlere yaşatan siz değerli öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Oku emrini yerine getiren ve yerine getirmek için çaba sarf eden, bu imkanları bu kardeşlerimize sunan herkesten Allah razı olsun. Engel diyorlar, engel insanların kalbinde, imanlarında olmasın. Kuran’ı Kerim’i öğrenmek için çaba sarf eden sizlere hayatlarınız boyunca başarılar diliyorum. Kıymetli kardeşlerimizin çabasından dolayı Allah razı olsun. Bizlerin üzerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Cenab-ı Hak hiçbir engel tanımayan bu kardeşlerimizin hayat boyu yüzlerinin gülmesini tebessüm etmesini nasip eylesin” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Altıeylül İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan ise, “Görme engelli öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerimi öğrenme konusundaki gayretlerini ve azimlerini takdirle karşılıyor, başta kurs hocamız olmak üzere tüm emeği geçenlere ve ailelerine can-ı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Görme Engelliler Kuran Kursu Öğretmeni Feyza Arslan da, “Engelli insanların da sağlıklı olanlardan herhangi bir farkı yoktur. Onlara doğru eğitim verildiğinde en az sağlıklı insanlar kadar başarılı olmaktadırlar. Burada bulunan arkadaşlarımız bu durumun en güzel örneğidir. Onlar parmak uçlarıyla Kur’an-ı kerimi harf harf okuma konusunda büyük gayret gösterdi ve başardılar. Birey alfabesi ile görme engellilere yönelik Kuran-ı Kerim’den sureler, Kuran-ı Kerim’den seçme dualar, 40 hadis gibi eserleri hazırlayan kendisi de görme engelli olan ve birey alfabesinde büyük emek harcayan Rıdvan Cinkaya hocamıza, Diyanet İşleri Başkanlığımızın müftülüklerimizin vesilesiyle açmış olduğu kurslarla Türkiye’nin bir çok yerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Bunlardan biri de il ve ilçe müftülüklerimizin bu konudaki hassasiyetleri ve Sultan Abdülhamit Han Gelişim Merkezi’nde bizlere sınıf açarak verdiği destek ile açılan Kur’an kursumuzdur. Bizlere desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.