Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) Kuzey Makedonya’nın Valandova şehrinde düzenlenen 31. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri’nde Türkiye’yi temsil etti.

Valandova’ya bağlı Çalıklı köyünde düzenlenen şenliğin açılış törenine Türkiye Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy konuşma yaptı. Ulusoy, sözlerinin başında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Büyükelçi Fatih Ulusoy, konuşmasında, “Aynı coğrafyayı ve tarihi paylaşan, kültürleri iç içe geçmiş bulunan ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkilerin bir tezahürü de her yıl baharın gelişini kol kola kutlamamızdır. Türkiye’nin sınırlarının ötesinde olsa da gönlümüzde yer alan Makedonya Türkleri ilişkilerimizi daha da özel kılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Ulusoy, Türklerin Makedonya ve Balkanlar’daki yerli halklardan olduğunu belirterek, “Türkler bu coğrafyanın zengin kültürünü inşa eden milletlerdendir. Kadim kültürümüze sahip çıkarak bu toprakların zenginliğine katkı sunmaktadırlar” dedi.

Kuzey Makedonya’da yaşayan Türklerin yaşadığı bazı sorunlara da dikkat çeken Büyükelçi Ulusoy, “Doğu Makedonya’daki uzun yıllardır yaşanan ve kronik hale gelmiş bir sıkıntıya temas etmek istiyorum. Bugün baharın gelişini beraber kutladığımız güzel Çalıklı köyümüz olmak üzere, Doğu Makedonya’da Yörüklerimizin yaşadığı birçok köyde ne yazık ki su sıkıntısı yaşanmaktadır. Türkiye’den Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzden uzmanlar geçtiğimiz yıl bu bölgedeki 23 köyün suya kavuşturulması amacıyla incelemelerde bulunmuştur. Türkiye olarak buradaki köylerimizin en yakın zamanda suya kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu hususta ilgili Makedon makamları ile temaslarda bulunuyor, gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Festivalin merkezi töreni gün boyunca yapılan sergi, folklor gösterileri ve güreş turnuvasıyla devam etti.

Festivale katılan YAFEM halk oyunları ekibi de katılarak bir gösteride gerçekleştirdi.

YAFEM oyuncularının gösterisi izleyicilerden uzun süren alkış aldı.

Program sonunda Özer Koyuncu, Makedon ve Türk yetkililere teşekkür plaketi ile Yalova’dan getirilen hediyelerden takdim etti.

Programa Eski K. Makedonya Cumhurbaşkanı Gorge İvanov, Kültür Bakan Yardımcısı Onur Ali, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan yardımcısı, Enver Hüseyin, Milletvekilleri Beycan İlyaz, Aleksandar Nikolovski, Valandova Belediye Başkanı, Pero Kostadinov, TİKA Makedonya koordinatörü Mehmet Bayrak, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, MATÜSİTEB Genel Başkanı Tahsin İbrahim, Eski K. Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Sali Murat, TMHP başkanı Erdoğan Saraç, HKAK başkanı, Dr. Salih Ünver, rektörler, MATÜSİTEB üye dernek başkanları, parti başkanları ve temsilcileri, MATTO temsilcileri, TÜRKSOY Temsilcileri, Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.