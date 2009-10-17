Ahmet Filiziin Kapı

Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyolu Caddesi numara 48 adresindeki Bayrak apartmanın zemin katında tek başına yaşayan Ahmet Filiz isimli şahıs, önceki gün saat 17.30 sıralarında evinde ölü olarak bulundu. 4-5 gün önce ölmüş olduğu tahmin edilen Ahmet Filiz’in kolları açık vaziyette katılaşan cesedi, kapıdan çıkarılamayınca, pencere çerçevesi sökülerek ancak çıkarılabildi.

Gemlik’teki bir zeytinyağı fabrikasından, bir süre önce ayaklarındaki rahatsızlık sebebiyle malulen emekliye ayrılan, İnegöl’e bağlı Sultaniye köyü nüfusuna kayıtlı olup, babasının vefatından sonra İnegöl’de ikamet etmeye başlayan 52 yaşındaki Ahmet Filiz’in ölümü, Bayrak apartmanının zemin katındaki yalnız yaşadığı ikametinden çevreye koku yayılmasıyla ortaya çıktı.

Çevreye yaydığı kokudan rahatsız olan apartman sakinleri, pencerenin camında yoğun şekilde biriken sinekleri de görünce durumu Polise bildirdiler. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içeriden kilitli olan dairenin kapısını açmak için, Cumhuriyet Savcısının bilgileri dahilinde çilingir çağırdılar. Çilingirin içeriden kilitli olan kapıyı açmasının ardından eve giren Emniyet Ekipleri, yaklaşık iki ay önce Bayrak Apartmanına taşındığı öğrenilen 52 yaşındaki Ahmet Filiz’in, katılaşmış, şişmiş ve kararmış cesediyle karşılaştılar.

İçeriyi saran yoğun koku sebebiyle eve girmekte güçlük çeken emniyet ekipleri, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini alıp, Olay Yeri İnceleme Ekiplerini çağırdılar. Ölüm sebebi tam olarak belirlenemeyen Ahmet Filiz’in cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Merkezine gönderildi.

Kimsesi bulunmadığı belirtilen ve yaklaşık 4-5 gün önce ölmüş olabileceği tahmin edilen Ahmet Filiz’in, elleri yana açık vaziyette öldüğü için aynı şekilde katılaşan cesedi, ikametin kapısından çıkarılamayınca, camı ve çerçevesi çıkarılan pencereden güçlükle çıkarılabildi. Gemlik’teki bir zeytinyağı fabrikasından malulen emekli olduktan sonra bir müddet, doğum yeri olan İnegöl’e bağlı Sultaniye köyünde ikamet eden, babasının ölümünden sonra ise, önümüzdeki kışı rahat bir şekilde geçirmek düşüncesiyle İnegöl’e gelerek, kiraladığı eski Perşembe Pazaryeri Kavşağı mevkii, Ahmet Akyollu caddesi üzerindeki Bayrak Apartmanın zemin katındaki dairede yalnız başına yaşayan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle güçlükle yürüyebildiği belirtilen Ahmet Filiz’in ölümünün, İnegöl’de kimsesinin olmaması ve apartman sakinleri tarafından da fazla tanımaması sebebiyle geç fark edildiği, kesin ölüm nedeninin Bursa Adli Tıp Merkezinden gelecek raporla belirleneceği, olayla ilgili çok yönlü araştırma ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.