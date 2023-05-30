Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü tarafından verilen yılsonu konserinde öğrenciler hünerlerini sergiledi. Öğrenciler sahnedeki performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserin açılış konuşmasını Okul Müdürü Haydar Kılıç yaptı. Kılıç konuşmasında etkinliğin gerçekleşmesine emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür etti. Ardından 11. sınıf resim bölümü öğrencisi Gülefşan An’ın sunumuyla başlayan programın ilk bölümünde Müzik Bölümü Başkanı Sevil Özmen Gürsoy rehberliğinde hazırlanan Oda Müziği Topluluğu konseri kulakların pasını sildi. İkinci bölümde ise Müzik Öğretmeni Hüsnüye Doğan’ın icra ederek şeflik yaptığı Türk Halk Müziği Bağlama Topluluğu’nun konseri de beğeniyle dinlendi.

Sonrasında 10-A müzik sınıfı öğrencisi Yiğit Demirci, solo gitar performansı ile sahnede yer aldı. Demirci’ye Asya Dila Yamacı ve Berat Günaydın tango dansıyla eşlik etti. Son bölümde ise Yalova’da da bir ilke imza atan okulun Çok Sesli Korosu, Müzik Öğretmenimiz Sadettin Semih Gençmen şefliğinde sunumlarını gerçekleştirdi. Çok Sesli Koro, “Kerimoğlu” isimli son eserini seslendirirken Güçlü Okulları Müzik Öğretmeni Doğan Çevik “Zeybek” oynadı.

Konser sonunda Yalova Gençlik Hizmetleri Müdürü Celal Kahveci, programda görev alan öğretmenlere belgelerini takdim etti. Okul Müdürümüz Haydar Kılıç ve Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Osman Arıcan, Müzik Bölümü öğrencilerimize belgelerini takdim ettiler. Programda görev alan Resim Bölümü öğrencilerine ise Okul Müdür Yardımcısı Cansel Yılmaz belgelerini takdim etti.