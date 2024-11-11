Yalova’da Yalova Kent Ormanı’ndaki sonbahar renkleri ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde 2005 yılında 95 hektarlık alana kurulan Yalova Kent Ormanı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sonbaharda ayrı bir güzelliğe kavuşan kent ormanı ziyaretçilerine seyri doyumsuz manzaralar sunuyor. Ihlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçları ile bezeli ormanın yanı sıra bölgedeki Büyük Dipsiz Göl, Küçük Dipsiz Göl, Delmece ve Karlık yaylaları da doğaseverlere alternatif rotalar sunuyor.

Sonbaharda ziyaretçi akınına uğrayan gören ormanda çok sayıda şelale, 2 kilometrelik yürüyüş patikası, çocuk oyun alanları, spor alanları, oturma ve dinlenme grupları, piknik yerleri, asma köprü ve seyir terasları bulunuyor. Yılın dört mevsiminde ayrı güzellikleri yaşatan kent ormanı özellikle fotoğraf tutkunlarınca da yoğun ilgi görüyor.