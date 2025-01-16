Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde yerli ırkların korunması, geliştirilmesi ve çoğaltılması amacıyla başlatılan ve 2012 yılından itibaren uygulamaya konulan proje kapsamında, "Yalova Kıvırcığı" adı altında yeni bir ırk tescillenmişti. İki dönemi tamamlanan Yalova Kıvırcığı Koyun Irkı'nın Halk Elinde Islah Projesi'nin yeni dönem sözleşmesi imzalandı.

Yalova Kıvırcığı Koyun Irkının Halk Elinde Islah Projesi’nin üçüncü 5 yıllık döneminin başlatılması için hazırlanan protokolü Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman ile Yalova Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İbrahim Talaybaş imzaladı.

Yeni başlayan projede 40 üretici, yetiştiriciliğini yaptıkları 4 bin 965’i anaç, 246’sı damızlık erkek olmak üzere toplam 5 bin 211 baş ‘Yalova Kıvırcığı’ yer alıyor.