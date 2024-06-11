Yalova’da Merkez ilçede sabah saatlerinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alan su samuru kıyıya ölü olarak vurmuştu. Olayın ardından Altınova ilçesinde de kıyaya vurmuş su samuru bulundu.

Merkez ilçe Osman Gazi Parkı, Lunapark mevkiinde kayalıklara su samuru ölü olarak vurmuştu. Ölü su samurunu fark eden vatandaşlar durumu Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirmiş, ölü hayvan bölgeden kaldırılmıştı.

Öte yandan, Altınova ilçesinde de kıyıya ölü olarak vurmuş bir su samuru daha bulundu. Tersaneler bölgesi bulunan ölü su samuru DKMP ekipleri tarafından bölgeden alındı.