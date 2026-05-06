İnegöl Belediyesi, çevre kirliliğine karşı denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yere sigara izmariti atan bir vatandaşa yönelik yapılan uygulamayı paylaştı.

Paylaşılan videoda, bir vatandaşın sigara izmaritlerini yere attığı görüldü. Devriye görevindeki çevre zabıta ekipleri, duruma müdahale ederek vatandaşa kirlettiği alanı temizletti. Çevreyi kirleten vatandaşa Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem de uygulandı. Başkan Taban ise videonun üzerine “Kirleten temizler” notunu düştü.