BUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi'nin farklı mahallelerinde yürütülen çalışmalarla, içme suyu ve yağmur suyu altyapısı güçlendiriliyor. Bu kapsamda, Demirtaş Sakarya ve Dumlupınar mahallelerinde devam eden faaliyetlerle, 1500 metrelik yeni içme suyu şebeke hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Özellikle yeni yerleşim yerlerindeki üst kotlarda yaşanan düşük basınç sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen çalışma ile vatandaşlara su iletimi daha sağlıklı hale getirilecek.

Altınova Mahallesi'nde ise BUSKİ ekipleri tarafından yapılan 230 metrelik yeni yağmur suyu hattının imalatına devam ediliyor. Çalışmalarla birlikte özellikle yağışlı havalarda bölgede oluşan su birikintilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Demirtaş Sakarya Mahallesi Muhtarı Mümin Dündar, yeni yerleşim alanlarında yüksek katlara ulaşan içme suyunda basınç sorunu yaşandığını, Büyükşehir Belediyesi'ne konuyla ilgili müracaat etmelerinin ardından BUSKİ ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi. Dündar, tüm mahalleliler adına Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.