Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerii denetimlerinde 05 plakalı cipin ön panjur ve tampon kısımlarında monteli bağımsız çakar tespit etti. Sürücünün aynı zamanda araç sahibi olduğu anlaşıldığından sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26/2 gereğince 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi 30 gün geri alınarak geçici iptali yapıldı. Araç da trafikten 30 gün süreyle men edildi.

Öte yanda polisin diğer çalışmasında ise 2 otomobilin egzoz sistemlerinin mevzuata uygun olmadığı, aşırı ses ve gürültü yaptığı tespit edildi. Sürücülere teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması nedeniyle sürücülere 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.