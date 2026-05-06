ABD merkezli gıda devi Del Monte’nin iflas koruma sürecine girmesi, California’daki şeftali üreticilerini olumsuz etkiledi. Şirketin alım anlaşmalarını sonlandırmasının ardından bölgede yaklaşık 420 bin şeftali ağacının sökülerek imha edilmesi gündemde.

Del Monte, Chapter 11 kapsamında iflas koruması başvurusunda bulunmasının ardından nisan ayında Modesto ve Hughson’daki konserve fabrikalarını tamamen kapattı.

Şirketin üreticilerle yaptığı uzun vadeli alım sözleşmelerini iptal etmesi, çiftçiler açısından yaklaşık 550 milyon dolarlık gelir kaybı riski oluşturdu.

California Tarım Bakanlığı ise üreticilerin zararını azaltmak için devreye girdi. Bakanlık, yaklaşık 420 bin clingstone türü şeftali ağacının yer aldığı 3 bin dönümlük alanın temizlenmesi için çiftçilere 9 milyon dolara kadar destek sağlanacağını açıkladı. Bu destekle üreticilerin yaklaşık 30 milyon dolarlık ek kayıptan korunması amaçlanıyor.

Öte yandan Pacific Coast Producers şirketi, mahkemenin onay verdiği satış sürecinin ardından Del Monte’nin meyve konservesi iş kolunu satın aldı.

Şirketin üreticilere yaklaşık 24 bin ton şeftali için yeni sözleşme teklif ettiği ancak yaklaşık 50 bin tonluk ürünün alıcı bulunamadığı için imha edilmek zorunda kalacağı ifade edildi.