Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını zirveye taşıması, doların güç kazanması ve tahvil faizlerindeki artış nedeniyle geçen hafta yüzde 1 gerileyen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Gün içinde ons altın 4 bin 723 dolara ulaşırken, güne artışla başlayan gram altın 6 bin 800 liraya kadar çıktı. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 2,73 değer kazanırken, saat 16.00 itibarıyla çeyrek altın 11 bin 205 liradan, cumhuriyet altını ise 45 bin 775 liradan alıcı buldu.

Yılın ilk haftalarında ons başına 5 bin 405 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran ons altın fiyatları, savaşın patlak vermesinin ardından artan enflasyon endişeleri ve faiz artışı beklentileriyle mart sonunda 4 bin 230 dolara kadar gerilemişti.

Anlaşma iyimserliği altına yaradı

Altındaki yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki 'Özgürlük Projesi'nin kısa süreli durdurulduğunu ve İran ile anlaşma konusunda önemli ilerleme sağlandığını açıklamasının ardından geldi.

Anlaşma iyimserliği petrol fiyatlarını düşürürken, enflasyon ve faiz baskısının azalacağı beklentisi altın fiyatlarını destekledi. Dolar endeksinde görülen gerileme de altın fiyat fiyatlarının yükselişinde etkili oldu.

Bankalar hedef yükseltiyor

Öte yandan altın fiyatları son haftalarda düşüş kaydetse de bankacılık devleri hedef fiyatları yükseltmeye devam ediyor.

Citigroup altın fiyatlarında 3 aylık öngörüsünü 5 bin dolara yükseltirken 6-12 aylık dönem için ise nötrden düşüş eğilimine yakın bir görünüm öngördü. Banka talebin zayıflaması durumunda altın fiyatlarının 4 bin doların altına gerileyeceğini, boğa senaryosunda ise fiyatların 2027 sonuna kadar 6 bin dolara ulaşabileceğini belirtti.

JP Morgan, uzun vadede altın fiyatı tahminini ons başına 4 bin 500 dolara yükseltirken, yıl sonu tahminini 6 bin 300 dolar seviyesinde korudu.

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu altın hedef fiyatını 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara yükseltti.

Deutsche Bank ise altının küresel rezervlerdeki payının yüzde 40'a çıkartılması durumunda, fiyatların beş yıl içinde 8 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü.