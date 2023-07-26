Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri düzenledikleri çeşitli operasyonlarla uyuşturucu kullanıcıları ve tacirlerine göz açtırmıyor. Jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarda İ.H.B., A.P., S.G., S.K., B.K. ve A.B.’yi gözaltına aldı. 6 şüphelinin ikamet ve üst aramalarında 185 gram skunk, 35 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 14 gram sentetik esrar, 3 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 tabanca ve bu tabancalara ait 23 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.