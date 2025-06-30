Uzun yıllardır başarıyla devam eden Montör Ekip Eğitim Programı’nın 2025 yılı dördüncü etabı, 17-18 Haziran tarihlerinde İnegöl’de gerçekleştirildi. Katılımcılar, teorik bilgileri pratik uygulamalarla birleştiren özel içerikler sayesinde markanın vizyonunu doğrudan deneyimleme imkanı buldu.

EĞİTİM İÇERİĞİNDE KALİTE, GÜVENLİK VE PRATİK DENEYİM

Programın ilk günü, Çilek'in İnegöl'deki 50 bin metrekarelik son teknoloji üretim tesisinde başladı. Montajda kalite ve güvenlik standartları, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik saha uygulamaları, doğru montaj teknikleri ve hasarsız kurulum ilkeleri gibi başlıklarda gerçekleştirilen oturumlarda, katılımcılar teorik bilgilerini pekiştirme imkanı buldu. Üretim hattı, lojistik merkezi ve Çilek Tasarım Merkezi gezileriyle markanın süreçlerinin nasıl birbirini tamamlayarak yüksek kaliteyi sağladığı uygulamalı olarak aktarıldı.

CEO İLE İLHAM VEREN BULUŞMA

Eğitimin en özel anlarından biri ise Çilek CEO'su Muzaffer Çilek ile gerçekleştirilen samimi buluşma oldu. Katılımcılar, Muzaffer Çilek'ten markanın kuruluş hikayesini, sahada müşteri odaklı yaklaşımın önemini ve geleceğe dair hedeflerini dinleyerek ilham aldılar.

Program, Tabiat Binicilik Merkezi'nin doğal ortamında düzenlenen motivasyon etkinlikleriyle keyifli bir şekilde noktalandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE ÜST SEVİYE

Çilek, montör ekiplerini yalnızca teknik bilgiyle değil, müşteriyle iletişim, sorun çözme becerileri ve markayı sahada güçlü bir şekilde temsil edebilecek davranış kalıplarıyla da donatmayı hedefliyor. 2025 yılı boyunca farklı gruplar ile devam edecek bu eğitim serisi sayesinde montör ekiplerinin bilgi, beceri ve motivasyonlarını sürekli olarak güncel tutarak sahada Çilek kalitesini eksiksiz bir şekilde yansıtmaları amaçlanıyor.