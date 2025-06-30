İnegöl’de yaşayan 24 yaşındaki Alihan Topalak, 2017 yılında Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen ve İstanbul’da yaşayan 20 yaşındaki Albina Kobulova ile 2025 yılı Ocak ayında sosyal medya üzerinden tanıştı.

6 aylık sürede arkadaşlıkları ilerleyen ve ailelerinin destek vermesiyle evlilik kararı alan Alihan ile Özbekistanlı Albina çifti, İnegöl’de düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Alihan Topalak, evlilik sürecinde hiçbir problem yaşamadıklarını ve ailelerin hemen kaynaştığını söyledi.



Topalak, “Bugün düğünüm var. Özbekistan'dan bir gelin getirdim Türkiye'ye. Biz bu yılın Ocak ayının 7'sinde tanıştık. İstanbul'da yaşıyordu. Şubat'ın 11'inde kendisini görmeye gittim. Görür görmez kendisine aşık oldum diyebilirim. Ayrı kalmak yerine nikah kıymak istedim ve nikahı kıydık. Şu an düğünümüz var” dedi.



Albina ise, “Ben Özbekistan doğumluyum ve 2017 senesinde İstanbul'a taşındık. O zamandan beri ortaokulu ve liseyi bitirdim. Şimdi de Türk biriyle evleniyorum. Şu anki günümüzden çok mutluyum. Bugünü birlikte paylaşmak çok güzel. Gelecekte de inşallah daha güzel günleri kat edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.