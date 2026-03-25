Kazada 57 yaşındaki Gülcan Uslu hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yalova yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz nedeni netlik kazanmayan kazada çok sayıda kişi yaralanırken, ağır yaralanan Gülcan Uslu sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Feci kazanın ateşi Orhangazi'ye düştü

Hayatını kaybeden Gülcan Uslu'nun evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. Aslen Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Uslu'nun bir süredir Gemlik'te yaşadığı belirtildi.



Cenazesi Keramet Mahallesi'nde toprağa verilecek

Gülcan Uslu'nun cenazesinin Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Kazada yaralanan 20 kişinin ise çevredeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA