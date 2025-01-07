Yalova’da 2023 yılında yapılan ihracat 819 milyon 231 bin dolara kadar ulaşmıştı. 2024 yılında ise bu ihracat rakamının gerisinde kalındı. Kentteki firmaların 2024 yılındaki aylara göre ihracatı şöyle oldu: Ocak 81 milyon 342,47 bin dolar, şubat 36 milyon 369,424 bin dolar, mart 53 milyon 40,46 bin dolar, nisan 8 milyon 195,74 bin dolar, mayıs 7 milyon 519,11 bin dolar, haziran 105 milyon 648,05 bin dolar, temmuz 5 milyon 828,57 bin dolar, ağustos 6 milyon 488,21 bin dolar, eylül 78 milyon 277 bin dolar, ekim 116 milyon 964 bin dolar, kasım 31 milyon 250 bin dolar, aralık 47 milyon 391 bin dolar.

İhracatta başrol yine tersanelerin

Yalova’da 2024 yılında en çok ihracat gemi, yat ve hizmetleri sektöründe yapıldı. Sektör 2024 yılını 503 milyon 249 bin dolar ihracatla kapattı. 2023’te 733 milyon 323 bin dolar ihracat yapan tersanelerdeki bu düşüş il genelindeki ihracatın düşüşünde başrol oynamasına neden oldu. Tersaneleri kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 25 milyon 862 bin, madencilik ise 15 milyon 398 bin dolar ihracatla takip etti.

Süs bitkileri ihracatını yüzde 18 attırdı

Türkiye’nin önde gelen çiçek üreticisi illerinden birisi olan Yalova’da 2024 yılında süs bitkileri ihracatındaki artış yüzleri güldürdü. 2023’te 6 milyon 794 bin dolar ihracat yapan sektör geçtiğimiz yıl bunu yüzde 18,8 ihracatını artırarak 8 milyon 74 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Yalova’da 2024 yılında 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise şöyle sıralandı: Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 5 milyon 183 bin dolar, elektrik ve elektronik 4 milyon 378 bin dolar, demir ve demir dışı madenler 3 milyon 665 bin dolar, makine ve aksamları 3 milyon 475 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyon 178 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 597 bin dolar, iklimlendirme sanayi 1 milyon 611 bin dolar, çelik 1 milyon 384 bin dolar.