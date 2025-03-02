Bolu’daki otel yangınının ardından işletmelerdeki yangın güvenliği en çok konuşulan konular arasına girdi. Özellikle küçük işletmelerde alınan yangın önlemlerinin yetersiz olduğu gündeme gelirken, işyeri sigortalarının önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Açıklanan son verilere göre, ocak ayında yangın sigortası branşında toplam 9 milyar 403 milyon lira prim üretildi. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 7 milyar 204 milyon lira seviyesindeydi. 2024 yılı genelinde ise toplam prim üretimi 77 milyar liraya ulaştı.

Tesisin büyüklüğüne göre değişiyor

Yangın sigortasında fiyatlar üretim tesisinin büyüklüğüne, işin niteliğine göre çeşitlilik gösteriyor. Nefes'ten Emel Yiğit'in haberine göre örneğin 50 çalışanı olan 3-4 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren bir alüminyum tesisinin yıllık prim ödemesi 600-700 bin lira civarında seyrediyor. Ofiste yazılım işi yapılan bir IT firmasının ise yıllık sigorta prim ödemesi her şey dahil 20 bin lira.

Bazı sigorta şirketlerinin riskli olarak gördükleri firmalara çekimser davranmalarını ise sigorta uzmanı Gülseda Muratoğlu şöyle açıklıyor:

"Genellikle bu çe kimserlik yıl sonlarında olu yor. Çünkü şirketler yılbaşlarında üretecekleri primleri ve hasarları yılbaşında hesaplayıp reasüre ettiriyorlar. Örneğin 5 milyar lira diyelim. Yıl sonu yaklaştığında sigorta şirketinin elinde 500 milyonluk riski kalıyor. Bu riski de çok ölçerek değerlendirmek durumunda. Yangın riski çok olan işlerden sigorta şirketleri kaçıyor. Sigorta şirketi hasarı kısmi ödemek ister. Örneğin 1 milyonluk mal vardır, şirket 100 bin liralık hasar olsun 900 bin lirayı kurtaralım ister. Ama sünger, kimyasal gibi bazı sektörlere bu çok zor."

Bazı sektörlere temkinli yaklaşılıyor

Sigorta şirketleri, yangın riski yüksek olan bazı sektörlere temkinli yaklaşmaya devam ediyor. Bu sektörlerin başında kâğıt ve ambalaj sanayi gelirken, ahşap, sünger ve kimyasal üretim yapan tesisler de yüksek risk grubunda değerlendiriliyor. Geçmişte bu sektörlerde faaliyet gösteren şirket yöneticileri, sigorta teklifleri alamamaktan şikâyetçiydi. Günümüzde bu durum büyük ölçüde iyileşse de küçük işletmeler için sorun kısmen devam ediyor.