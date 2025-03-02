Türkiye'de giderek daha büyük bir sorun haline gelen emeklilik sistemi için kapsamlı bir reform planlanıyor. Sistemdeki mevcut problemler, yeni zorluklar yaratmaya başlamış ve bu nedenle sürdürülemez bir hale gelmiştir. Emeklilikle ilgili şikayetler her geçen gün artarken, hükümetin bu konuda bir düzenleme üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Yeni emeklilik reformu çok yönlü olacak ve önemli değişikliklerle birlikte vatandaşların taleplerinin büyük kısmı karşılanmış olacak. Reformda ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gelirlerini artırmaya yönelik bazı adımlar da yer alacak. Bu reformun içinde, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyacak bir düzenleme de bulunacak. Böylece ev hanımlarının emeklilik imkanı doğacak.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı getirecek düzenlemenin nasıl işleyeceğiyle ilgili bazı detaylar da netleşti. Buna göre, ev hanımlarının emeklilik yaşları, çocuk sayısına göre indirilecek. Ayrıca, ev hanımlarının emeklilik sistemine dahil olabilmesi için prim ödemesi yapmaları gerekecek. Bu prim ödemeleri için ise devlet desteği sağlanacak. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyecek ev hanımlarının ödeyecekleri primin üçte biri, devlet tarafından karşılanacak.

DEVLET PRİM DESTEĞİ VERECEK

İsteğe bağlı sigorta primi ödemesinin şu anda en düşük tutarı 8.321 TL olarak uygulanıyor. Bunun 2.773 TL’lik kısmını her ay devlet ev hanımlarına destek olarak verecek. Kalan 5.547 TL’lik kısmı ödeyen ev hanımları kendilerine emeklilik kapısını aralayabilecekler. Emeklilik koşulları sağlandığında ise herhangi bir farklılık olmadan ev hanımları emekli olup emekli maaşı almaya başlayacaklar. Bu emeklilik ile diğer emeklilikler arasında nitelik olarak fark olmayacak.

2025 BİTMEDEN DEVREYE ALINACAK

Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiren sistemin çok uzamadan devreye alınması bekleniyor. Bu sistemde SGK’nın üzerine herhangi bir yük bindirilmiyor. Aksine emeklilik hakkı elde etmek isteyen ev hanımları her ay SGK’ya prim ödemesi yapacaklar. Bu durum da SGK’nın gelirlerinin artması anlamına gelecek. Bu sistemde hem ev hanımları hem de SGK kazançlı çıkacak. Bu düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sözü olmakla beraber Orta Vadeli Program’da da yer alıyordu.