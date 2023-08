Bursa’da sözlü ve fiziki şiddete maruz kalan itfaiye eri için açıklama yapan meslektaşları, saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Konunun takipçisi ve faillerin azami cezayı almaları için hukuki sürece müdahil olacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bursa’da meydana gelen yangında yangın emniyetini tehlikeye düşüren kişiler tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalan itfaiye eri için Gençosman İtfaiye Grubu önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasında konuşan Ben-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Ağlan, "Her türlü felaket ve acil durumlarda ailelerini geride bırakarak kendi hayatlarını tehlikeye atan, zor şartlarda gece gündüz demeden fedakârca çalışan, 300 yılı aşkın bir geçmişe sahip teşkilatın adıdır itfaiye ve itfaiyecilik. Başka hiçbir meslek yoktur ki, kendi canını hiçe sayarak, fedakârca alevlerin içine dalsın, dik yamaçlarda, sel sularında, deprem enkazında, trafik kazalarında, kendisine uzanan ellere sımsıkı sarılıp hayata tutunmasına vesile olsun. Yakın zamanda meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi depremlerde arama-kurtarma çalışmalarında destan yazmış, nice canlara umut olmuş, ateşin üzerine düşen her damla alın teri tonlarca suya bedel sessiz kahramanların adıdır ateş savaşçıları itfaiyeciler. Türkiye’nin marka teşkilatlarından biri olan Bursa itfaiyesi de yıllık ortalama 20 bin olaya müdahale ederek, emeğin sadece beden işçiliği ile değil cansiparane fedakârlıklar ile olduğunu ortaya koymuş, aynı fedakarlık ve özveri ile görevlerini 7 gün 24 saat devam ettirmektedir. Bursa itfaiye teşkilatı mensubu itfaiyecilerimiz canla başla yaptıkları bu mücadeleler esnasında, Osmangazi ilçesi, Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana gelen ve ihbarın ardından 4 buçuk dakika gibi kısa bir sürede olay mahalline intikal etmiş, yangında hem görevlerini yapıp hem de çevre emniyetini sağlamaya çalışırken, güvenliği ve yangın emniyetini tehlikeye düşüren kişilerce sözlü ve fiziki saldırıya uğramış ve darp edilmişlerdir. ‘Her kim bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur’ düsturu ile her türlü övgüye layık olan itfaiye çalışanlarına, özellikle yakın zamanda şehit olan itfaiyecilerimizin acısı yüreğimizde henüz hafiflememişken yapılan bu menfur ve alçak saldırıyı şiddetle ve en ağır biçimde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İtfaiye çalışanlarımız başta olmak üzere, özelde Bursa’mız, genelde Türkiye’miz ve insanlık adına hizmet üreten her bir çalışanın kazancının helal olduğundan şüphe etmeksizin, itfaiyecilerin emek ve kazançlarının çok daha değerli olduğu kanaatindeyiz" diyen Ağlan, şöyle konuştu:

"İtfaiyecilerin ne kadar zor şartlarda görev yaptığının bir kanıtı olan bu ve buna benzer menfur saldırılar bir kez daha gösteriyor ki, itfaiyeci kardeşlerimizin özlük ve sosyal haklarında yaşanan sorunlar ilgi mercilerce bir an önce görülmeli, gündeme alınmalı ve ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır. Bu vesileyle alçak saldırıda yaralanan kahramanlarımıza acil şifalar diliyor, daima ve her şartta yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz. Konunun takipçisi ve faillerin azami cezayı almaları için hukuki sürece müdahil olunacağı bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz. İlave olarak, hâlihazırda 7 gün 24 saat esasına göre ve 28 ayrı grupta canla başla çalışan Bursa itfaiye teşkilatımıza kolaylıklar diliyor, bugüne dek şehitlik mertebesine yükselen tüm ateş savaşçılarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz."