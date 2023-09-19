Yapay zeka terimi 1956’da üretildi. Ancak yapay zeka, taranan veri hacimleri, gelişmiş algoritmalar ve hesaplama gücü hatta depolama alanındaki iyileştirmeler sayesinde bugün daha popüler hale geldi.

1950’lerde erken araştırmaları problem çözme ve sembolik yöntemler gibi konuları gündeme getirdi. 1960’larda ABD Savunma Bakanlığı bu tür çalışmalara ilgi duyması ve temel insan akıl yürütmesini taklit etmek için bilgisayar eğitimi almaya başladı. Örneğin, Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) 1970’lerde sokak haritalama projelerini tamamladı. DARPA, Siri, Alexa veya Cortana olmadan çok önce 2003 yılında akıllı kişisel asistanlar üretti. Bu erken çalışma, bugün bilgisayarlarda gördüğümüz otomasyon ve resmi muhakemenin yolunu açtı; bunlar arasında insani yetenekleri tamamlamak ve güçlendirmek için tasarlanabilen karar destek sistemleri ve akıllı arama sistemleri de var.

Hollywood filmleri ve bilim kurgu romanları dünyayı ele geçiren insan benzeri robotlar olarak tasvir ederken, teknolojilerinin şu anki evrimi o kadar korkutucu olmadığına ya da oldukça akıllı olmadığına karar verir. Bunun yerine her sektörde birçok özel fayda sağlamak için geliştirilen algoritmalar işlevsellik kazanmıştı. Sağlık, perakende ve daha pek çok alanda modern yapay zeka örnekleri türemeye başlamıştır. Fakat tamamen gelişmiş halde değildir. Güncellenemeye ve kontrol edilmeye ihtiyacı olduğundan ötürü algoritması yeni oturmaya başlıyor.

Veriler aracılığıyla tekrarlayan öğrenmeyi ve keşfetmeyi otomatikleştirir. Ancak yapay zeka, donanım odaklı robotik otomasyondan farklıdır. Manuel görevleri otomatikleştirmek yerine sık, yüksek hacimli, bilgisayarlı görevleri güvenilir ve yorulmadan gerçekleştirmektir. Bu tip otomasyon için, sistemi kurmak ve doğru soruları sormak insanları soruşturması gereklidir.

Mevcut ürünlere zeka katıyor. Çoğu durumda bireysel bir uygulama olarak satılmamaktadır. Bunun yerine, Siri yeni nesil Apple ürünlerine bir özellik olarak eklenmiş gibi, zaten kullanılan ürünler yetenekleriyle geliştirilecektir. Otomasyon, konuşma platformları, botlar ve akıllı makineler, güvenlik istihbaratından yatırım analizine kadar evde ve işyerinde birçok teknolojiyi geliştirmek için büyük miktarlarda verilerle birleştirilebilir. Birleştirilen bu veriler sayesinde otomasyonlar sorunsuz çalışacak düzeye getirilir. Hedeflenen düzeye gelmesi ise tam elverişli kullanıma açılacağını belirtir.