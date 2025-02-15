19 yıldır İnegöl Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Aktepe, Mahmudiye Mahallesi’ndeki Sarı (Hürriyet) Cami mevkiinde temizlik yaparken yerde bulduğu bir kese içerisindeki ziynet eşyalarını, sahibine ulaştırılması amacıyla İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Soner Aktepe, “Bizler harama helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde. Yerde bulduğum ziynet eşyalarını hemen şeflerime haber verdim ve Zabıta Müdürlüğümüze tutanakla teslim ettim” dedi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tutanak eşliğinde teslim alınan ziynet eşyalarının sahibine ulaştı. Neşe Zeybek adlı vatandaşa ait ziynet eşyaları Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından teslim edildi. Zeybek, altınını bularak Zabıta Müdürlüğüne teslim eden Soner Aktepe’ye ise teşekkür etti.