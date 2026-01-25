Soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, yarıyıl tatilinde kapalı oyun alanlarına gösterilen yoğun ilgiden ötürü uyarıda bulundu.

"El yıkama ve aşılama önemli"

Soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Uzm. Dr. Çebi, "Kış mevsimi tüm anne babaların çocukları için korkulu rüya, okul döneminde birçoğumuz hastanelerin yolunu tuttu. Tatil dönemi bulaş azalması için avantajlı dönem fakat aileler alışveriş merkezlerinde kapalı oyun alanlarına yoğun ilgi gösterince daha kötü bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Şu an tatil boyunca kapalı oyun alanlarından uzak durmakta fayda var. Açık alanlarda doğa yürüyüşleri daha sağlıklı. Ayrıca çocuklarımıza mutlaka el yıkama alışkanlığı kazandırmalıyız. En önemlisi, doğru el yıkamayı öğretmeliyiz. El yıkama alışkanlığı biz büyüklerde de çoğu hastalığı önlemekte, mikroplardan bizleri uzak tutmaktadır. Okula gitsin veya gitmesin her yaştan çocuğumuz mutlaka sıkça el yıkamalıdır" diye konuştu.

"Doğal ve mevsimine göre beslenilmeli"

Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, çocukların düzenli, dengeli, doğal ve mevsimine göre beslenmesinin bağışıklık sistemi için çok önemli olduğuna değinerek, "Sebze ve meyveleri mevsimine göre tüketirsek, hormonlu gıdalardan uzak durmuş oluruz. Bazı ilaçlar hakikaten sihirli dokunuşlar yapabilir. Doktor kontrolü ve önerisiyle alınan takviye vitaminler önerilerimiz arasındadır. Örneğin, beta glukan içeren ilaçlar soğuk algınlığına karşı direnci arttırabilir ve artık her eczanede kolayca ulaşılabilirdir. Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin destekleri ve çeşitli ilaçlardan fayda görebilirsiniz. İdeali bu ilaçları 2 yaş ve üzerine kullanmaktır. Özel durumu olan, örneğin alerjik çocuklar için koruyucu ilaçlar dediğimiz birtakım ilaçlar astım ya da solunum sıkıntısı ataklarını azaltacaktır. Doktorunuzun düzenlediği şekilde bunları kullanırsanız, acile taşınmalarınız azalacaktır" şeklinde konuştu.

Öksürüğe iyi gelecek öneriler

Öksürük konusunda da uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Çebi, şunları söyledi:

"Öksürüğe karşı kış boyunca ayva yaprağı ve ıhlamurları hazır tutalım. Zararı yok, faydası çoktur. Karıştırıp demlersek içimi hoştur. Yine doğal öksürük şurubumuz; bir turp, tane karabiber ve balı içeren tariftir. Turp sebzesini oyup dibine tane karabiberi koyalım, içine balı döküp bir geniş kaba koyalım. Sabah kalktığımızda doğal öksürük şurubumuz hazırdır. Çocuğunuza günde 3 - 4 tatlı kaşığı verebilirsiniz. Tabi 1 yaşın altına vermiyoruz çünkü içeriğini bal ile hazırlıyoruz. Bir de burnundan akıntı eksik olmayan, gece burun tıkanıklığından uyuyamayan çocuklar için önerimiz var. Bir soğanı soyun ve 4’e bölün. Yatağın başucuna asın, bir nebze akıntıyı hafifletir. İçinize sinmeyen her durumda, uykuyu bölen öksürük, 1 haftayı geçen grip nezle halinde mutlaka doktora başvurun. İlerlemeden hastalığın tedbirini alalım. Tedbirimizi aldığımız takdirde kıştan korkmamıza gerek yok. Çocuklarımıza sağlıklı bir kış dönemi dilerim."