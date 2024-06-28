Kırklareli’nde hava şartları nedeniyle denize giriş yasağı olmasına rağmen denize giren bir kişi boğulma tehlikesi yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hava şartları nedeniyle denize giriş yasağı devam ediyordu. Yasağa rağmen belediye plajında denize giren H.A., bir anda akıntıya kapıldı. Durumu gören vatandaşlar H.A’yı denizden çıkararak kurtardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.A., Demirköy Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan, zaman zaman bölgede anonslar yapılarak vatandaşlara yasağın devam ettiği bildiriliyor.