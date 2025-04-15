Kayseri’de, bir televizyon programında gündeme gelen damat Cuma Doğan ile kayınvalide Güldane Şahin arasındaki gizli ilişki, canlı yayında gözaltı ile son buldu.

Her şey, engelli raporu bulunan Dilek Şahin’in, nişanlısı Cuma Doğan ve annesi Güldane Şahin'in birlikte kaçtığını iddia ederek Esra Erol'un programına başvurmasıyla başladı. 21 yaşındaki Cuma’nın nişanlısı Dilek ile evlilik hazırlığı yaptığı, ancak bu süreçte kayınvalidesiyle yakınlaştığı ve ilişkilerinin ilerlediği öne sürüldü.

Programa katılan Dilek Şahin, nişanlısı ve annesini birlikte gördüğünü, durumu babasına anlatmak istediğinde tehdit edildiğini anlatarak yaşadığı travmayı paylaştı. Baba Turan Şahin de kızına destek olmak için programa katılarak olayı doğruladı.

Hamilelik iddiası şok yarattı

Canlı yayında ortaya çıkan bir diğer çarpıcı detay ise Güldane Şahin’in Cuma Doğan’dan üç aylık hamile olduğu bilgisi oldu. Bu gelişme izleyenleri şoke ederken, olayın detayları programa gelen ihbarlarla derinleşti.

Kamuoyunu ayağa kaldıran ilişki, emniyet güçlerini de harekete geçirdi. Canlı yayında operasyon düzenleyen polis ekipleri, Cuma Doğan ve Güldane Şahin’i "kasten yaralama ve tehdit" suçlamalarıyla gözaltına aldı.