3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kafkasspor, teknik direktör Murat Endes'le yollarını ayırdığını açıkladı.
Edinespor'a 2-0 kaybeden Kafkasspor'da kötü gidişe dur diyemeyen teknik direktör Murat Endes takımdan ayrıldı.
Kafkasspor yönetimi tecrübeli hocayla görüşerek karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamda; "
Tarihi başarımızın mimarlarından kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Murat ENDES hocamızla karşılıklı anlaşarak bugün itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız,hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi