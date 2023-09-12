Yatak temizliğine dikkat çeken Koruyucu Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, ’’5 yıl yatağı temizlemeyen biri maksimum 5 kiloya kadar tozun içinde uyuyor demektir. Bu durumda yaşam kalitesini ve sağlığı olumsuz olarak etkileniyor. Yüksek vakumlu elektrik süpürgesiyle yıl içinde biriken 1 kilo kadar tozu temizlemiş oluruz’’ dedi.

Koruyucu Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ev temizliğinde unutulan yataklara dikkat çekti. Prof. Dr. Özyaral, ’’5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyondan fazla mite / ev tozu akarı / ev tozu kenesi yuvalanıyor. Süpürüp temizlemezseniz yatakta sizinle yaşamaya devam ediyorlar’’ ifadelerini kullandı.

’’Yataklardaki tozlar solunumla ilgili bir takım kronik hastalıklara yol açabilir’’

Yatakta geçirilen sürenin günlük 6 - 8 saat olduğunu söyleyen Özyaral, ’’Dolayısıyla soluma esnasında yüzümüz yastıkla yatak arasında oluyor. Bu sebeple yatağın temizliğinin yanında hijyenik olması da önemli. Saçtan dökülen kepekler, kıllar, böcek partikülleri yastığın içine girebilir yatakta olabilir. Tozlar yataklarda birikebilir. En iyi hijyenik şartlarda temizlenen evde bile 1 yılda 100 gram ve bin gram arasında toz birikebiliyor. Yataklardaki tozlar solunumla ilgili bir takım kronik hastalıklara yol açabiliyor. Gözle görülmeyen mikroorganizmaları soluduğumuzda akciğerlerde tepkime reaksiyonları başlıyor. Bu da alerji gibi solunumla ilgili bir takım kronik hastalıklara yol açabiliyor’’ şeklinde konmuştu.

Haftalık ve 3-6 aylık detaylı temizlikler yapılması gerektiğini belirten Özyaral, ’’Uyandığımızda yatağı örtmek gibi davranışımız var. Yatağı örmememiz gerekiyor. Uyandığımızda vücudun nemi yatağa geçiyor, yatağın üstünü yorganla örttüğümüzde oradaki ev tozu akarı dediğimiz kenelerin üremesine neden oluyor. Bunu engellemek için haftalık temizlikler ve 3-6 ay gibi süreçlerde çok ciddi vakumlu temizlikler yapılması gerekiyor’’ dedi.

’’Yataklar yüksek vakumlu elektrik süpürgesiyle daha kolay temizlenir’’

Yatak temizliği hakkında da bilgi veren Özyaral, ’’5 yıl yatağı temizlemeyen biri maksimum 5 kiloya kadar tozun içinde uyuyor demektir. Bu durumda yaşam kalitesini ve sağlığı olumsuz olarak etkileniyor. Yataklar yüksek vakumlu elektrik süpürgesiyle daha kolay temizlenir. Yüksek vakumlu elektrik süpürgesiyle yıl içinde biriken 1 kilo kadar tozu temizlemiş oluruz’’ diye konuştu.