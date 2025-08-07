Sabah eve gelen bakıcı, yaşlı kadını yerde kanlar içinde baygın halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadını Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Kamera Gerçeği Ortaya Çıkardı

Yaşanan dehşetin boyutu, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı. 37 yaşındaki M.G.’nin, gece saatlerinde "Para bul bana" diyerek annesine saatlerce şiddet uyguladığı görüldü. Kadının aldığı darbeler karşısında “Allah” diyerek feryat etmesi, ama acıya rağmen yalnızca yüzünü korumaya çalışması, yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.

Bakıcıyı Suçladı, Ölümle Tehdit Etti

Şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, oğul M.G.’nin annesinin durumundan bakıcı A.K.’yi sorumlu tuttuğu ve “O bakıcıyı da balkondan atıp öldüreceğim” dediği öğrenildi. Bakıcı ise bu tehditler üzerine emniyete başvurarak M.G.’den şikayetçi oldu.

Geçmişte de Şiddet Uygulamış

Yakın çevreden edinilen bilgiye göre M.G.’nin daha önce de annesine şiddet uyguladığı, yedi yıl tıp eğitimi aldığı ancak babasının vefatından sonra psikolojik dengesinin bozulduğu ve tedaviye yanaşmadığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.