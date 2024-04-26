İnegöl'ün sevilen eşrafı ve esnaflarından Yavuz Turhan, hayatını kaybetti. Turhan gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Fenalaşan Turhan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Solunum sıkıntısı nedeniyle fenalaşan Turhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Turhan’ın cenazesi bugün Cuma namazına müteakip İshakpaşa Caminden alınarak, Kavaklaraltı mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, SP Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, oda ve dernek başkanları ile kalabalık cemaat katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ