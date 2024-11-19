Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Yaylacık Mahallesi’nde imara aykırı inşa edilen 500 metrelik kaçak depo yerle bir edildi.

Nilüfer Belediyesi, imar planına aykırı olarak inşa edilen kaçak yapılara göz yummuyor. Özellikle tarım alanlarındaki kaçak yapılaşmayla etkin bir mücadele sürdüren Nilüfer Belediyesi ekipleri, Yaylacık Mahallesi’ndeki 500 metrekarelik depoyu yıktı. Çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı yıkımda, depo kullanılamaz hale getirildi.